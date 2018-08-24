Ветеранов поздравили с Днем победы советских войск в Курской битве

Вчера отмечался День победы советских войск в Курской битве. Это сражение продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года.

На сегодняшний день в Керчи проживают четверо участников сражений на Курской дуге. Это Илья Нефедович НИКОЛАЕНКО, Яков Фомич КРАСНЮК, Виктор Никитович СУКАЧЁВ и Александр Гаврилович ГАРАНИН. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

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Заместитель председателя Керченского городского совета Ольга Солодилова поздравила ветеранов с разгромом вражеских войск, в который они внесли свой вклад 75 лет назад. Ольга Станиславовна пожелала им крепкого здоровья и вручила Почетную грамоту главы муниципального образования городской округ Керчь с нагрудным знаком.

Яков Фомич вспоминает, что 23 августа 1943 года был такой же точно день, как и сегодня, однако было очень темно из-за разрывов снарядов.

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