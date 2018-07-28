1030 лет со дня Крещения Руси: В Керчи прошел Крестный ход духовенства

28 июля это не только День ВМФ в России, но и день Крещения Руси. Это важное событие для всех православных верующих по всей России. В Керчи в этот день прошел Крестный ход духовенства и всех желающих людей.
В 11:00 всех желающих для Крестного хода ждали возле храма Святого Иоанна Предтечи, после чего все двинулись через площадь Ленина и прошли по улице Кирова.
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Крестный ход прошел к храму Андрея Первозванного и до храма Жен Мироносиц.