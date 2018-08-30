Керчане смогут прыгать с парашютом

Сегодня глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН встретился с представителями московского центра парашютного спорта.

Начальник авиа-парашютного центра «Восход» в Москве Александр ГЛАДКОВ рассказал, что сам с 1965 года занимается прыжками с парашюта и хочет, чтобы в нашем городе также развивался этот вид спорта.

«Мы занимаемся не только коммерческими прыжками, но и парашютной подготовкой спецподразделений, молодёжи, а также, пожалуй, единственные в мире, работаем с инвалидами-колясочниками».

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Александр Михайлович поделился своими впечатлениями от работы и высказал огромное желание развивать парашютный спорт и в других регионах страны, в том числе в Крыму.

Гость не был впечатлен городским аэропортом, на что глава администрации ответил, что в дальнейшем аэропорт «Керчь» будет восстановлен:

«Город ставит перед собой развитие муниципального предприятия, в том числе рассматривает муниципально-частное партнерство. Нам хочется, чтобы аэропорт работал по назначению. Хотим, чтобы летали самолеты, горожане имели возможность заниматься парашютным спортом. Сначала частные чартерные небольшие рейсы, а в дальнейшем Керчь восстановит регулярное воздушное сообщение».

Подробности дальнейшего сотрудничества с московским парашютным центром обсуждаются сейчас в администрации города Керчи.

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