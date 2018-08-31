Вся улица Чкалова «стоит» из-за ремонта

Сегодня на улице Чкалова в районе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Керченская городская детская больница» образовалась большая пробка.
Движение по улице затруднено из-за проведения работ по ремонту дороги.
Дело в том, что дорожники, наконец, взялись за засыпку ямы, которая уже давно причиняет неудобства керченским водителям.
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Команда КерчьИНФО призывает жителей города быть внимательными на дорогах.