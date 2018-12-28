110 000 000 рублей получили пострадавшие в Керченском политехе

Семьи погибших и пострадавшие в ужасной трагедии в керченском политехе получили все единовременные выплаты.

По данным Минтруда и соцзащиты, из резервного фонда Российской Федерации пострадавшим выплачено более 42 млн рублей. Единовременное пособие в равных долях получили 33 человека, члены семей 20 погибших граждан, на сумму 19,5 млн рублей.

Выплачено единовременное пособие на погребение по 18 тысяч рублей на общую сумму 360 тысяч. Также выплаты получили 65 человек, которые пострадали в результате взрыва, на сумму 23 млн рублей. Граждане, получившие тяжкий вред здоровью и средней тяжести получили по 400 тысяч, а потерпевшие с легкой степенью – по 200 тысяч. Об этом сообщает Крыминформ.

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На счет для сбора добровольных пожертвований поступило 15 500 000 рублей. Они были разделены в равных долях между семьями погибших и пострадавших.

Также из резервного фонда Республики было выделено 52,5 млн рублей. Семьи 20 погибших получили единовременные выплаты по миллиону рублей, а пострадавшие получили по 500 тысяч рублей.