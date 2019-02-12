12 марта именно в Крыму состоится премьера абсолютно новой программы маркетера №1 Игоря Манна «Маркетинг v1 в космос!»

Уникальность мастер-класса в том, что он интерактивный и создан по запросам, реальным проблемам предпринимателей и компаний самых разных сфер, у которых маркетинг не давал желаемого результата, не срабатывал в новых условиях рынка.
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100 % всего времени успешный бизнесмен и практик Игорь Манн будет демонстрировать все инструменты, методики и кейсы, чтобы участники сразу увидели результаты! Берите с собой свои маркетинговые планы, чтобы реально проработать и получить максимум выгоды!
Уникальный интерактив гарантирует:
100 % практики, практики, практики
Системный подход и проработку маркетинговой стратегии
Максимум действительно работающих инструментов, авторских чек — листов, современных методик
Личную консультацию от Игоря Манна, но в формате живого тренинга
Кто такой Игорь Манн?
• Экс-директор по маркетингу – 15 лет;
• Консультирует и преподает с 1989 года. Среди клиентов: Microsoft, Ситроникс, Мегафон, МТС, 1С-Рарус, Intel, 3М, ТехноНИКОЛЬ, ENTER, Сбербанк РФ, Headhunter.ru,
• Партнер и соучредитель крупнейшего в России издательства деловой литературы — «Манн, Иванов и Фербер»
• Соучредитель компаний: «Сила Ума», «МаркетингМашина», «Кросту», «Oy-li»
• Бизнес спикер, автор и ведущий открытых и корпоративных мастер-классов по маркетингу (20+ программ), в том числе «Маркетинг без бюджета», «Прибавить оборотов!», «КлиентоМанния», «B2B маркетинг», «Номер 1».
КНИГИ:
19 бестселлеров об эффективном маркетинге, среди которых:
«Номер 1 Как стать лучшим в том, что ты делаешь»
«Маркетинг на 100%»
«Без бюджета»
«Маркетинг Машина»
«Арифметика маркетинга для первых лиц»
Для кого подойдет мастер- класс:
• Предпринимателей и собственников компаний
• Коммерческих директоров;
• маркетологов и специалистов;
• всех заинтересованных получить системный подход, изучить на практике и внедрять эффективный маркетинг для продажи своих продуктов и услуг.
О чем пойдет речь на мастер-классе:
1 Подготовка:
• Отладка или установка системы для четкого понимания своих действий и гарантированного достижения результата;
• Инструменты для выявления целевого клиента, конкурента и своего эффективного позиционирования;
• Правильный фирменный блок – зачем, как сделать и проверить;
• Упражнения и чек-листы, чтобы понимать, закрепить в сознании и быть готовым к действиям.
2 Стартуем:
• настраиваем системы привлечения клиентов и работы с ними,
• подбираем инструменты для усиления продаж;
• используем методы проверки жизненного цикла продукта;
• получаем методики для настройки лучших по качеству и количеству каналов продаж;
• создаем 2 модели – привлечения новых и работы со старыми клиентами.
3 Набираем высоту!
• Прорабатываем модели по удержанию и возврату клиентов;
• Получаем инструменты для повышения уровня продаж;
• Подключаем инновации и авторские фишки.
4 Достигаем орбиты, чтобы лететь за горизонт!
• Анализируем возможности отлаженной системы;
• Получаем тренды маркетинга;
• оцениваем действия для бесперебойной и эффективной работы маркетинга;
• заряжаемся на достижение стратегических целей – увеличения продаж и прибыли.
Регистрируйтесь на мастер — класс уже сегодня по телефону 8 800 55 12 12 5
на сайте http://igormann.ru/?utm_source=Kerchinfo&utm_medium=cpc&utm_campaign=Kerchinfo