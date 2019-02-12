12 марта именно в Крыму состоится премьера абсолютно новой программы маркетера №1 Игоря Манна «Маркетинг v1 в космос!»

Уникальность мастер-класса в том, что он интерактивный и создан по запросам, реальным проблемам предпринимателей и компаний самых разных сфер, у которых маркетинг не давал желаемого результата, не срабатывал в новых условиях рынка.

10 % скидка для потенциальных посетителей мероприятия по промо-коду #КерчьИНФО

100 % всего времени успешный бизнесмен и практик Игорь Манн будет демонстрировать все инструменты, методики и кейсы, чтобы участники сразу увидели результаты! Берите с собой свои маркетинговые планы, чтобы реально проработать и получить максимум выгоды!

Уникальный интерактив гарантирует:

100 % практики, практики, практики

Системный подход и проработку маркетинговой стратегии

Максимум действительно работающих инструментов, авторских чек — листов, современных методик

Личную консультацию от Игоря Манна, но в формате живого тренинга

Кто такой Игорь Манн?

• Экс-директор по маркетингу – 15 лет;

• Консультирует и преподает с 1989 года. Среди клиентов: Microsoft, Ситроникс, Мегафон, МТС, 1С-Рарус, Intel, 3М, ТехноНИКОЛЬ, ENTER, Сбербанк РФ, Headhunter.ru,

• Партнер и соучредитель крупнейшего в России издательства деловой литературы — «Манн, Иванов и Фербер»

• Соучредитель компаний: «Сила Ума», «МаркетингМашина», «Кросту», «Oy-li»

• Бизнес спикер, автор и ведущий открытых и корпоративных мастер-классов по маркетингу (20+ программ), в том числе «Маркетинг без бюджета», «Прибавить оборотов!», «КлиентоМанния», «B2B маркетинг», «Номер 1».

КНИГИ:

19 бестселлеров об эффективном маркетинге, среди которых:

«Номер 1 Как стать лучшим в том, что ты делаешь»

«Маркетинг на 100%»

«Без бюджета»

«Маркетинг Машина»

«Арифметика маркетинга для первых лиц»

Для кого подойдет мастер- класс:

• Предпринимателей и собственников компаний

• Коммерческих директоров;

• маркетологов и специалистов;

• всех заинтересованных получить системный подход, изучить на практике и внедрять эффективный маркетинг для продажи своих продуктов и услуг.

О чем пойдет речь на мастер-классе:

1 Подготовка:

• Отладка или установка системы для четкого понимания своих действий и гарантированного достижения результата;

• Инструменты для выявления целевого клиента, конкурента и своего эффективного позиционирования;

• Правильный фирменный блок – зачем, как сделать и проверить;

• Упражнения и чек-листы, чтобы понимать, закрепить в сознании и быть готовым к действиям.

2 Стартуем:

• настраиваем системы привлечения клиентов и работы с ними,

• подбираем инструменты для усиления продаж;

• используем методы проверки жизненного цикла продукта;

• получаем методики для настройки лучших по качеству и количеству каналов продаж;

• создаем 2 модели – привлечения новых и работы со старыми клиентами.

3 Набираем высоту!

• Прорабатываем модели по удержанию и возврату клиентов;

• Получаем инструменты для повышения уровня продаж;

• Подключаем инновации и авторские фишки.

4 Достигаем орбиты, чтобы лететь за горизонт!

• Анализируем возможности отлаженной системы;

• Получаем тренды маркетинга;

• оцениваем действия для бесперебойной и эффективной работы маркетинга;

• заряжаемся на достижение стратегических целей – увеличения продаж и прибыли.

Регистрируйтесь на мастер — класс уже сегодня по телефону 8 800 55 12 12 5

на сайте http://igormann.ru/?utm_source=Kerchinfo&utm_medium=cpc&utm_campaign=Kerchinfo