14 января Керченский политехнический техникум будет принимать студентов

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ рассказал, что ремонт в Керченском политехническом колледже завершится 10 января, а 14 января он уже будет принимать студентов. Об этом сообщает «Вести Крым».

На вопрос журналиста как предотвратить подобные керченской трагедии, глава Крыма ответил:

«Надо максимально сделать так, чтобы подобных случаев не повторилось. Специалистам из ФСБ и МВД нужно учить психологов. Мы, как государственные органы власти, должны всё предпринять, чтобы такого не повторялось».

Кроме того, рассматривается вопрос финансирования органов Росгвардии, чтобы обеспечить безопасностью все образовательные учреждения.

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«Уже все предложения в правительстве России. Ждем решения. Думаем, что оно будет положительным», — сказал АКСЕНОВ.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Студент четвертого курса Владислав РОСЛЯКОВ устроил в учреждении взрыв и стрельбу, в результате чего пострадали и погибли люди.