15-летний спортсмен принёс Керчи очередную победу

Сегодня в Ялте состоялось Командное первенство Республики Крым по легкой атлетике среди юношей спортивных школ.

15-летний легкоатлет Иван ЛАМЕКО, лауреат детского проекта Всероссийской Федерации легкой атлетики «1000 талантов», чемпион Южного Федерального округа среди юношей старшего возраста, абсолютный чемпион Крыма, а также победитель множества соревнований, снова победил в спортивных соревнованиях.

Город Керчь, как и тренер парня Валерий ПУЧКО, несказанно горд за юного спортсмена.

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Керчанин, недавно победивший во всероссийских соревнованиях «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой», сегодня принял участие в Командном первенстве Республики Крым по легкой атлетике среди юношей спортивных школ в Ялте и снова победил — юный керчанин вышел в финал и преодолел расстояние в 100 метров за 11, 1 сек.

Кроме того, 15-летний Иван был моложе остальных участников соревнований.

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