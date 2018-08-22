150 иностранных судов оказались заблокированы возле Керчи

Украинские власти обвинили Россию в задержании 150 иностранных судов в Керченском проливе. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег СЛОБОДЯН в эфире телеканала «112 Украина».

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«У меня нет точных данных, но это, кажется, более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты», — сказал он.

По его словам, суда, которые идут через Азовское море в украинские порты, проверяют российские пограничники и из-за этого они задерживаются на несколько дней.

Он также отметил, что якобы суда, которые идут в российские порты проходят без каких-либо задержек.

При этом, главный редактор издания BlakcSeaNews, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрея КЛИМЕНКО на своей странице в Facebook заявил, что с 14 августа Россия не пропустила ни одно иностранное судно в порты Украины.

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Ранее, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что необходимо создавать в Азовском море корабельно-катерные группы ВМС, а уже 8 августа ВМС Украины заявило о неспособности противопоставить что-либо России в Азовском и Черном море.

По сервису MarineTraffic можно увидеть, что на данный момент практически все суда идут в порты Ростова-на-Дону.

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