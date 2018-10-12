18 керченских улиц отремонтируют в следующем году

В Керчи обсудят проект реконструкции дорожных сетей по 18 улицам городам.

Большую часть ремонтных работ планируется осуществить на дорогах, ведущих к паромной переправе.

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В список улиц, подлежащих реконструкции, входят: улицы Комарова, Ульяновых, Островского, Кирова, Полевая, Свердлова, Юрия Гагарина, 1-й Пятилетки, Курортная, Петра Алексеева. Большая, Казакова, Набережная Адмиралтейский проезд, 1-й Морской переулок, переулок Клабукова, 2-й Морской переулок.

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки и проекта межевания реконструкции уличной сети состоятся 17 октября в 14.00 в здании горсовета Керчи по улице Кирова, 17.

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