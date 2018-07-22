Новый проект Керчи: 2 месяца жизни с Нимфеей!

Урааа!!! Это свершилось!!!

Мы запускаем колоссальный масштабный проект «2 месяца жизни с Нимфеей».

Это значит, что на протяжении 2х месяцев каждая участница проекта (их будет всего 5) получит в Подарок 500 000 руб на услуги в Нимфее и помимо этого Занятия спортом, работа с диетологом, Кулинарный мастер-класс, консультации с Психологом 2-3 раза в неделю, косметику для домашнего ухода, Волшебную ночь в гостинице Мечта Тея и много, много чего ещё в подарок (украшения, одежда, декоративная косметика).

Такого ещё никогда не было!!!

Невероятный проект, который изменит жизнь к лучшему . Всего 5 мест.

Успей записаться!

Текст и фото предоставлены автором

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