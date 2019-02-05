20-летний керчанин похитил у доверчивого пенсионера ноутбук

20-летний керчанин похитил у доверчивого пенсионера ноутбук

В полицию Керчи обратился 86-летний местный житель с просьбой разыскать знакомого, который похитил его ноутбук. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчина рассказал правоохранителям, что некоторое время назад он познакомился с молодым человеком, который отремонтировал его компьютер. Из завязавшегося разговора, пенсионер понял, что юноша из малообеспеченной семьи и ему стало жаль парня, поэтому он стал приглашать его к себе в гости. В свою очередь, молодой человек, приходя к пожилому керчанину, помогал ему разобраться в современных гаджетах. Купив ноутбук, мужчина, не раздумывая, показал его новому знакомому, а после его ухода приобретенной покупки дома не обнаружил. В полицию о пропаже пенсионер заявлять сначала не стал, поскольку надеялся, что юноша сам принесет ноутбук обратно.

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В течение нескольких часов полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже ноутбука. Им оказался ранее не судимый 20-летний керчанин. Молодой человек в содеянном раскаялся и признался, что ноутбук продал своему знакомому. В настоящее время он изъят и возращен собственнику, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Керченскими полицейскими в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ему грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

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