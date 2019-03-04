20 объектов недвижимости в Керчи прошли государственную регистрацию

В Госкомрегистре оформили объекты недвижимости Керченского государственного морского технологического университета и ГУП РК «Крымские морские порты». Об этом сообщает пресс-служба Госкомрегистра.

В собственность Российской Федерации зарегистрировали два нежилых здания КГМТУ общей площадью 530 кв.м, а также объекты недвижимости, принадлежащие ГУП «Крымские морские порты». Среди этих объектов водонапорная башня, железная дорога, мазутохранилище, различные здания и нежилые сооружения.

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Недвижимость «Крымских морских портов» оформлена в собственность РК, а за ГУПом зарегистрировано право оперативного управления этими объектами.