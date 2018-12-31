20,6 млрд рублей в 2018 году потратили на лечение крымчан

В 2018 году расходы на территориальную программу обязательного медицинского страхования (ОМС) достигли 20,6 млн рублей, что на 4,5 млрд больше за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает управление информполитики Мининформа РК со ссылкой на директора территориального фонда ОМС Андрея КАПРЕЕВА, пишет РИА Новости Крым.

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Он рассказал, что доходная часть фонда в этом году достигла почти 20,6 млрд рублей, а в 2019 году, данный показатель должен достигнуть 22,5 млрд рублей.

Помимо этого, стоимость территориальной программы ОМС исполнена на 100,2%, о чём сообщила в ходе итогового заседания правления фонда вице-премьер Крыма Алла ПАШКУНОВА.

«В 2018 году в реализации Территориальной программы ОМС Республики Крым приняли участие 99 медицинских организаций, что на 9% больше, чем в 2017 году, из которых 55 – государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения РК», — сообщила Алла ПАШКУНОВА.

За счёт территориальной программы было приобретено и впоследствии введено в эксплуатацию 98 единиц медицинского оборудования на общую сумму 120,7 млн рублей.