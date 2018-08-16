21 августа объявлен выходным днём

Указом главы Республики Крым Сергея Аксёнова 21 августа отмечается национальный крымско-татарский праздник Курбан-байрам, в связи с чем этот день объявлен нерабочим.

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Согласно производственному календарю, размещённому на сайте министерства труда и социальной защиты Республики Крым, вторник, 21 августа, будет выходным днём, а предшествующий ему понедельник, 20 августа, сокращённым на один час рабочим. Дело в том, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему, праздничному дню, по календарю, уменьшается на один час.

21 августа не будут работать все государственные предприятия, в том числе, «Почта Крыма».

День, следующий за крымско-татарским праздником, является полноценным рабочим, даже несмотря на то, что 22 августа будет отмечаться День Государственного флага Российской Федерации. Администрация города Керчи в этот день рекомендует руководителям предприятий всех форм собственности заменить государственную символику, находящуюся в ненадлежащем состоянии.

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