27 керчеснких семей реализовали свое право на ежемесячную выплату материнского капитала

В период с марта по июль текущего года в Керчи 27 семей реализовали свое право на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составляет 10 487 тыс. руб.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала имеют российские семьи, постоянно проживающие на территории РФ, в которых второй ребенок рожден либо усыновлен с 1 января 2018 года.

Среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть менее полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году подачи заявления. Например, в 2018 году в Республике Крым эта сумма на семью из четырёх человек составляет 63 804 тыс. руб. (по 15 951 руб. на каждого члена семьи).

Обращаем внимание керчан на то, что заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала необходимо подавать в клиентскую службу ПФР по месту регистрации владельца сертификата.

Выплата назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка, если заявление было подано в течение 6 месяцев после рождения ребенка.

Если заявление будет подано позже 6 месяцев, прошедших с даты рождения (усыновления) второго ребенка, тогда выплата будет назначена с даты подачи заявления.

Стоит помнить, что ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет.

Напомним, что с 2018 года программа материнского (семейного) капитала расширена с учетом инициированных Президентом РФ новых демографических мер, среди которых также продление возможности получить право на материнский капитал до 31 декабря 2021 года.

Размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей.

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Прием граждан по вопросам материнского (семейного) капитала осуществляется по адресу: г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 60/1, каб. № 2,

телефон: 7-84-45, +7 978 066 33 72

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