4 миллиарда рублей потеряли аграрии Крыма из-за засухи

Из-за засухи, которая наблюдается на данный момент, аграрии Крыма недополучили более 4 млрд рублей, а прямой ущерб оценивается в 237 миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства Республики Андрей РЮМШИН, подводя итоги прошедшей уборочной кампании.

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«Несмотря на сложные погодные условия, в Республике закончена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 548 тыс га. Намолочено 906 тыс тонн. Важнейшим фактором обеспечения стабильных урожаев в условиях засухи является использование качественного семенного материала, адаптированного под климатические условия Крыма. Для предприятий, пострадавших в результате засухи, стоимость элитных семян, произведенных в НИИ сельского хозяйства Крыма, составит 16 тысяч рублей за тонну», – цитирует Андрея РЮМШИНА пресс-служба Минсельхоза Республики Крым.

По его словам, необходимая документация о получении компенсации сельхозпроизводителям, которые пострадали из-за сложных погодных условий уже прошла экспертную оценку в Москве. На сегодняшний день подтвержден ущерб по 47 предприятиям на 67 миллионов рублей.

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