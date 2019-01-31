40 сотрудников «Крымавтотранса» направлены на повышение квалификации

Сотрудники «Крымавтотранса» проходят обучение по менеджменту управления государственного и муниципального уровней. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК«Крымавтотранс».

В преподавательский состав входят профессора, консультанты, в том числе и специалисты международного уровня из России. Для совершенствования навыков и получения новых знаний в области организационной и проектной деятельности, подготовки кадрового потенциала государственного управления, стратегического управления развитием региона 40 сотрудников предприятия «Крымавтотранс» направлены на обучение для подготовки высококвалифицированных, компетентных специалистов и руководителей в правовом поле Российской Федерации.

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Обучение сотрудников проводится на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского по программе дополнительного профессионального образования «Современные подходы к управлению регионами» в рамках ФЦП «Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

В качестве преподавателей задействованы профессора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, консультанты и специалисты международного уровня из России.

Основные цели обучения ориентированы на выявление и развитие компетенций эффективного лидерства, взаимодействия, как основного условия управленческого мастерства.