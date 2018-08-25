5 миллионов туристов побывало в Крыму с начала 2018 года

Поток туристов в Крым увеличился до 5 миллионов. Об этом сообщил в пятницу журналистам ТАСС министр курортов и туризма региона Вадим ВОЛЧЕНКО.
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Он рассказал, что по сравнению с предыдущим годом разница в количестве посетивших людей Крым — более одного миллиона.
Он отметил, что на рост турпотока повлияли четыре фактора: открытие Крымского моста, нового терминала аэропорта Симферополь, хорошей погоде и конечно же сохранение прошлогодних цен на проживание в отелях и гостиницах.
«Все совпало, поэтому сезон получается», — отметил Волченко.
В прошлом году Крым посетили 5,39 миллионов человек, но по оценкам Вадима ВОЛЧЕНКО, в этом году их число должно увеличиться до 6 миллионов.