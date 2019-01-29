5 потерянных памятников истории и археологии Керчи (ФОТО)

КерчьИНФО предлагает топ-5 памятников истории и археологии Керчи, которые были уничтожены и незаслуженно забыты.

В Керчи, признанном древнейшим городом России, сохранилось множество архитектурных и археологических памятников старины, представляющих историческую ценность. Но некоторые памятники со временем были утрачены и забыты потомками.

Свято-Троицкий собор

Свято-Троицкий собор находился в Керчи на пересечении современных улиц Пирогова-Горбульского-Курсантов. Трехпрестольный собор был воздвигнут во славу Живоначальной Троицы, во имя святого Николая Чудотворца и во имя святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Сначала на месте городского собора был Свято-Троицкий молитвенный дом. По просьбам горожан летом 1829 года архиепископ Херсонский и Таврический Гавриил благословил строительство нового храма, и уже 1 октября 1835 года церковь была освящена в честь Пресвятой Богородицы. В 1853 году Свято-Троицкая церковь была переименована в собор.

В разные годы 19 века в Керченском Свято-Троицком монастыре молились русские императоры Николай I, Александр I и Александр II.

Керченский Свято-Троицкий собор постоянно расширялся и благоустраивался. На территории храма действовала церковно-приходская школа, а в библиотеке собора к 1915 году насчитывалось свыше 1000 томов книг, выписывались различные журналы.

На момент ликвидации собора в 1931 году его размеры составляли: 24 сажени в длину, 14 сажень в ширину, имелось 8 колоколов, и трехъярусные и двухъярусные иконостасы.

Во время Великой Отечественной войны в здании собора находился продовольственный склад, который был разрушен во время боевых действий.

Интересным фактом, является, то, что оставшиеся от разборки стены Свято-Троицкого собора, камни были использованы при постройке Обелиска Славы на горе Митридат.

На настоящее время из соборного комплекса сохранилось лишь двухэтажное здание церковно-приходской школы. Во второй половине 20 века в ней располагалась поликлиника, а ныне находится отдел службы госохраны.

Крепость Боспор

Известно, что античная византийская крепость Боспор была возведена императором Юстинианом I, после практически полного разрушения ее гуннами в 4 веке н.э. Только через 200 лет на месте бывшего Пантикапея было начато ее строительство.

«Застав стены города разрушенными, Юстиниан особенно укрепил стенами Боспор», — говорится в новелле, изданной в 575 году.

Исследователь Т.И.Макарова раскрыла в конце 20 века при изучении морской части города фундаменты южной стены крепости и остатки базилики (купель и колодец), которые, очевидно, и были возведены Юстинианом I.

Сведений о крепости Боспор, к сожалению, сохранилось мало.

Часовня Стемпковского

Какой бы ракурс не был взят фотографом на открытках конца 19 – начала 20 века, будь-то Митридатская лестница, городская Набережная, Предтеченская площадь – в объектив всегда попадало маленькое белокаменное здание в неоклассическом стиле. Оно будто бы играет роль постоянного и невольного свидетеля городской жизни.

Речь идет об именной часовне-памятнике Ивана Александровича Стемпковского, служившего керченским градоначальников в 1828-1832 годах. Будучи градоначальником Стемпковский превратил маленький поселок в небольшой, но активно развивающийся город. Под его руководством было возведено множество зданий, торговый порт, церкви, музеи.

Он был одним из первооткрывателей Пантикапея. И возведение часовни на самом видном месте горы Митридат было признанием заслуг Стемпковского в развитии Керчи.

Во время Крымской войны часовня была частично разрушена и долгое время стояла в запустении. Была восстановлена в 1914 году, но во время Великой Отечественной войны здание было сильно разрушено и пробито снарядом.

Вопрос о восстановлении часовни впервые был поднят лишь в 2000-м году, когда на месте расположения часовни был установлен памятный камень с мраморной плитой. Но выделенные средства, как и обещания муниципальных властей, бесследно исчезли.

Вопрос о восстановлении часовни Стемпковского был поднят вновь после присоединения Крыма к России. Остается надеяться, что планы на восстановление исторического памятника не останутся голословными, и Керчь обретет утраченную визитную карточку города.

Золотой курган (Алтын-Оба)

Одно из самых древних и таинственных, но малоизвестных сооружений Керчи – Золотой курган.

Золотой курган расположен на западной окраине Керчи (напротив здания Горгаза) на вершине горы Алтын-Оба. Сооружение в виде сферы, облицованной большими блоками снаружи, датируется примерно 4 веком до нашей эры.

А если верить археологам, обследовавшим Золотой курган в позапрошлом столетии, огромные блоки весом в 1,5 тонны каждый были идеально подогнаны друг под друга. Со стороны курган напоминал купол гигантского здания. Курган был воздвигнут над тремя гробницами.

Что же случилось с таким уникальным сооружением и почему сейчас на его месте одни лишь руины? За всю свою историю Курган не раз подвергался разграблениям. В середине 19 века после проведения археологических раскопок курган был превращен в каменоломню и к концу века был полностью разрушен. А разбитые на более мелкие части оставшиеся камни местные жители растаскали на строительство своих домов.

На сегодняшний момент на мести кургана сохранились лишь фрагменты циклопической облицовки

Музей древностей на Митридате

Идея создания музея принадлежит известному крымскому художнику Ивану Константиновичу Айвазовкому. В юности с феодосийского Митридата художник рисовал корабли в заливе, вид на город, крепостные башни, панораму окрестностей.

В 1871 году Айвазовский на средства, полученные от выставки его картин в Петербурге, заложил на Митридате Музей древности. Здание напоминало греческий храм и было построено в классическом стиле, вход в музей «охраняли» два огромных каменных льва, найденных на Таманском полуострове.

В здание нового Музея были перенесены все найденные ранее в городе исторические, археологические предметы, средневековые каменные плиты, драгоценное собрание монет, старинные рукописи и книги. Айвазовский написал и подарил музею пять своих живописных полотен.

Сейчас эти картины находятся в картинной галерее Айвазовского. Остальные экспонаты Музея древностей были перенесены в 1925 году в один из флигелей Картинной галереи, где расположился краеведческий музей. Здание Музея древности было отдано в 20-е годы прошлого века под сейсмическую станцию, а в период ВОВ музей был полностью взорван фашистами.

В 2016 году Музей древности отметил свое 190-летие.