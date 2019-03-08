5 правил комфортного авиаперелета

Авиаперелет, хоть и самый дорогоcтоящий, но в то же время самый быстрый вариант перемещения с одной точки земного шара в другую. Однако, заплатив приличную сумму денег за авиабилет, многие пассажиры чувствуют некий дискомфорт во время перелета. Все дело в том, что они не знают несколько основных правил для улучшения комфорта полета. Из этой статьи вы узнаете, как же сделать авиаперелет удобным и комфортабельным способом перемещения для тебя.

Первое правило – это выбор места, а точнее правильный выбор места. Многие считают, что сидения возле окна являются лучшими в салоне самолета. Сидя возле окна ты не только сможешь наслаждаться колоритными пейзажами с высоты, но и у тебя будет возможность использовать стену в качестве опоры, если тебе захочется вздремнуть, да и притом соседи не смогут тебя побеспокоить, если им нужно будет выйти. Но в том случае, если тебя ожидает долгий перелет, то все же стоит выбрать места возле прохода – так ты сможешь беспрепятственно встать и походить по салону, чтобы размять затекшие ноги, вовсе никого не тревожа.

Второе правило связано с выбором питья во время полета. В качестве напитка рекомендуется выбрать обычную воду, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Почему не стоит употреблять алкоголь и кофе? Если у тебя в планах поспать во время перелета, то выпитая чашка кофе вряд ли даст твоим планам сбыться. Те, кто боится летать, думают, что бокал алкогольного напитка сможет уменьшить их тревогу перед полетом. Да, это действительно так, но она также вполне возможно ухудшит ваше самочувствие и может обезводить организм.

Иметь полезный перекус – следующее правило. Да, на борту у тебя всегда будет возможность купить себе покушать. Но, во-первых, не удивляйся таким заоблачным ценам, а во-вторых, будь готов подождать, пока тебе стюардесса не привезет еды, по пути обслужив еще десяток пассажиров. Так что будет гораздо удобней взять с собой на борт легкий перекус. Это может быть все что угодно – от сухофруктов до йогурта. Но не забудь прочитать в правилах авиакомпании, что из еды разрешается проносить в ручной клади, а что нет.

Четвертое правило – планируй свой перелет. Если тебя ожидает многочасовой авиаперелет, то тебе следует заранее подумать, что ты будешь делать на борту. Позаботься о том, чтобы на твоем ноутбуке или телефоне были загружены фильмы или сериалы, на которые у тебя не было времени. Также рекомендуется взять с собой книгу, ведь чтение успокаивает и после него легче заснуть. Сон и прием пищи также стоит включить в план своего перелета. И вот когда ты разделишь авиаперелет на несколько этапов, то твой мозг уже не будет воспринимать его как что-то очень длинное и скучное.

Ну и последнее правило – правильно упаковывай свой багаж. Потеря багажа не только не облегчит тебе жизнь и не улучшит твое настроение, а вдобавок еще и отнимет кучу времени. Поэтому, чтобы такого не допустить, заранее удали со своего чемодана наклейки, которые остались еще с предыдущих перелетов. Такое простое действие не только поможет твоему багажу улететь в нужном направлении, но еще и очень облегчит дело работникам на конвейерной линии.

Источник контента — сайт www.ua.fly.kiev.ua