Индустрия красоты процветает: каждая женщина стремится быть неотразимой, сохранить лучезарную молодость не только в душе и глазах. Как же при таком разнообразии косметики выбрать хороший магазин?
Приглашаем всех керчан посетить новый магазин профессиональной косметики «COSMETIX»!
5 причин посетить магазин «COSMETIX» в Керчи:
1. Отличное качество товара
В нашем магазине представлена брендовая косметика от европейских производителей
2. Приемлемая цена
Мы делаем все ,чтобы цена на товар европейского уровня оставалась невысокой
3. Индивидуальный подход к каждому клиенту
Мы ценим нашего клиента!
4. Широкий ассортимент
5. Гостеприимство
Магазин «COSMETIX» открылся по адресу: ул. Борзенко, павильон № 27 (район Центрального рынка, вдоль речки)
Режим работы: без выходных и перерывов с 9:00 до 18:00
Телефон для справок: 8 (978) 702-12-83 и 8 (978) 780-31-30.
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