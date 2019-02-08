5 причин посетить магазин «COSMETIX»

Индустрия красоты процветает: каждая женщина стремится быть неотразимой, сохранить лучезарную молодость не только в душе и глазах. Как же при таком разнообразии косметики выбрать хороший магазин?

Приглашаем всех керчан посетить новый магазин профессиональной косметики «COSMETIX»!

5 причин посетить магазин «COSMETIX» в Керчи:

1. Отличное качество товара

В нашем магазине представлена брендовая косметика от европейских производителей

2. Приемлемая цена

Мы делаем все ,чтобы цена на товар европейского уровня оставалась невысокой

3. Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы ценим нашего клиента!

4. Широкий ассортимент

5. Гостеприимство

Магазин «COSMETIX» открылся по адресу: ул. Борзенко, павильон № 27 (район Центрального рынка, вдоль речки)

Режим работы: без выходных и перерывов с 9:00 до 18:00

Телефон для справок: 8 (978) 702-12-83 и 8 (978) 780-31-30.

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