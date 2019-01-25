70 студентов Керченского вуза наградили знаками отличия

70 студентов Керченского вуза наградили знаками отличия

В преддверии Дня Студента в Керченском Морском Технологическом Университете впервые в истории вуза наградили лучших студентов. Торжественная церемония состоялась 24 января в актовом зале техникума.

Для награждения ребят преподавателями Морского факультета были разработаны специальные значки с эмблемой Росрыболовства, аббревиатурой вуза и надписью «Отличник Учебы». Значки были изготовлены на заказ в Москве, к каждому из них прилагается именное удостоверение.

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Памятные знаки получили 70 студентов, которые по результатам зимней сессии стали отличниками учебы. Лучшие курсанты КГМТУ будут носить полученные значки на форменной одежде.

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