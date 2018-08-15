72-летняя жительница города Керчь выполнила на «отлично» все положенные нормативы ГТО

Жительница города Керчь Селиванова Людмила Павловна 1945 года рождения не просто выполнила все положенные нормативы, а даже перевыполнила их, блеснув в свои 72 года отличной физической формой, — сообщает КерчьИНФО официальный сайт города Керчь.

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Пенсионерка выполнила нормативы сгибания и разгибания рук в упоре о сиденье стула, поднимание туловища из положения лежа и упражнение на гибкость, дистанцию в 25 метров проплыла за 1 минуту 35 секунд при норме в 2 минуты 30 секунд, а дистанцию в 2 километра прошла буквально на одном дыхании.

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