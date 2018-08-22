95-летний юбилей ветерана ВОВ из Керчи

Жительница города Керчь, Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Алексеевна СЕРОВА 19 августа отметила свой 95-летний юбилей.

В рамках проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление от Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА приехали депутат Керченского городского совета Лариса ЩЕРБУЛА и заведующая отделением социального обслуживания на дому Керченского комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ольга АНИСИМОВА.

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В тёплой душевной обстановке Лариса Викторовна поздравила юбиляра и выразила благодарность за самоотверженный труд в тяжелые годы войны и в послевоенное время, пожелала крепкого здоровья, счастья.

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