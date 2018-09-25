На Керчь обрушится штормовой ветер

Сегодня в Крыму ожидается шторм.

После жаркого лета и тёплой половины сентября пришла настоящая осень, которая на Керченском полуострове сопровождается постоянными ветрами.

Дежурный синоптик Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское УГМС» предупреждает жителей Крыма о том, что сегодня ожидается южный или юго-западный ветер со скоростью 12-17 м/с с дальнейшим усилением.

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Высота волн в акватории Керченского пролива в этот день будет достигать 20-25 дм.

Кроме того, на сегодняшний день прогнозируют сильные, а местами — очень сильные дожди.

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