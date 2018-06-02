А вы знаете, как узнать о штрафах?

Собрались в отпуск на заграничный курорт? Предвкушаете отличный отдых и море самых приятных впечатлений? Все это скоро будет доступно вам. Если, конечно, у вас нет задолженности по оплате штрафов. Иначе ваше путешествие может закончиться не начавшись. Прямо в аэропорту.

«Неизвестные» штрафы

Не всегда штрафы за нарушение правил дорожного движения своевременно не уплачиваются по «идейным соображениям». Порой люди просто забывают их оплачивать. Ритм жизни стремительный. Дел «по горло». И не всегда можно выкроить время для поездки в банк.

А еще бывают штрафы, о которых вы просто не знаете. Например, постановление, оформленное на основании данных с камеры видеофиксации. Оно направляется по почте. И при определенных обстоятельствах может затеряться.

В результате вы понятия не имеете о штрафе. Но никто не признает это уважительной причиной неоплаты. Поэтому сегодня десятки тысяч человек ежедневно заглядывают на сервис «Штрафы ГИБДД». Если зарегистрироваться на нем, то в своем личном кабинете вы всегда узнаете о наличии неоплаченных штрафов.

А можно ли узнать о штрафах сразу?

Да, конечно. И в этом вам тоже поможет сервис. Для этого нужно просто настроить схему оповещения. Например, вы станете получить смс-сообщения на мобильный телефон. Или письма на электронную почту. Как вам удобнее.

Информация о новых штрафах появляется на сервисе практически сразу же, как только ее заносят в базу данных ГИБДД. А вы тут же получаете сообщение. Это очень удобно. Особенно в том случае, если правонарушение зафиксировала камера.

Посмотрите соответствующую карточку на сервисе. Кроме данных о дате и месте правонарушения, номере постановления и сумме штрафа, здесь можно найти фотографии. Вполне возможно, что камера ошиблась. И тогда у вас есть время опротестовать наложенный штраф.

Удобный сервис

Своевременно узнать о штрафах – половина проблемы. Вторая заключается в том, чтобы его оплатить. И в этом вам тоже поможет сервис. Здесь доступна оплата онлайн. И вам будут предоставлены документы, подтверждающие ее.

Чем удобен сервис любому автолюбителю? С его помощью вы:

оперативно получаете информацию о новых штрафах;

получаете напоминания об истечении «льготного периода» их оплаты;

имеете возможность в любой момент уточнить дату, место и характер правонарушения;

оплачиваете штрафы, не выходя из дома;

можете накануне отпуска убедиться в отсутствии неоплаченных штрафов.

Теперь вы можете спокойно заниматься своими делами. Сервис не будет надоедать вам спамом. Но, когда потребуется проинформировать вас о появлении нового штрафа, он сделает это незамедлительно. И поможет вам разобраться в ситуации. Своевременно опротестовать штраф. Или оплатить его, не выходя из дома. И не откладывать это дело в «долгий ящик», рискуя нарваться на неприятности.

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