Абхазы «зажгли» сердца керчан: выступление ансамбля танца «Кавказ» (ФОТО)

Государственный ансамбль народного танца имени Кандида Тарба «Кавказ» вызвал настоящую «лезгинку» эмоций у зрителей в Керчи.

В ДК «Корабел» выступил ансамбль народного танца, художественным руководителем которого является народный артист Республики Абхазия и Южной Осетии Арвилод ТАРБА. Это было невероятное выступление! Сердце вырывалось из груди и хотелось танцевать так же синхронно и изысканно на сцене. Именно так выступили танцоры ансамбля.

Безукоризненная техника, 100%- ая синхронность, высокие прыжки, артистизм. Горячая кровь кавказцев была в каждом звуке музыки, она вырывалась наружу из артистов и пронзала сердца зрителей!

Команда КерчьИНФО не смогла пропустить приезд таких профессионалов. Мы посетили концерт и теперь делимся с нашими читателями эмоциями и фотографиями.

Ансамбль народного танца «Кавказ» в Керчи. Фото