Управляющая компания отремонтирует балкон в одном из домов Керчи

Заместитель главы администрации Керчи провёл еженедельный прием граждан по личным вопросам.

4 октября 2018 заместитель главы администрации Керчи Сергей ШИМКО провёл еженедельный прием граждан по личным вопросам, в ходе которого было рассмотрено 7 обращений. Заявители получили разъяснения по каждому из них. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчь.

Житель дома по улице Генерала Петрова Андрей Николаевич обратился с проблемой разрушения балкона и просьбой оказать содействие в ремонте балконной плиты.

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Эту работу поручено выполнить муниципальному предприятию «ЖилсервисКерчь», на чьем обслуживании находится данный дом.

Также Сергей ШИМКО поручил управлению ЖКХ создать комиссию и обследовать балконы в доме, так как по словам жильца многие из них находятся в плохом состоянии.

Кроме того, были подняты вопросы оказания помощи в приобретении угля, оплаты подвоза воды, оформления аренды помещения и другое.

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