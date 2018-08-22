Администрация города поздравила керчан с днем Государственного флага (ФОТО)

Сегодня перед зданием Керченского городского совета в 10:00 состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию дня Государственного флага Российской Федерации.

Началось мероприятие со вступительного слова, в котором говорилось, что в 2000 году указом президента было постановлено, что государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: белого, синего и красного. А постановлением от 6 августа 2014 года крымское правительство утвердило ежегодное празднование в Республике Крым важной патриотической даты в соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 августа 1994 о дне Государственного флага Российской Федерации.

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После поднятия флага Российской Федерации и Республики Крым, слово предоставили председателю городского совета Керчи Николаю Сергеевичу ГУСАКОВУ, который поздравил керчан и пожелал им счастья, мира и благополучия.

Глава администрации города Керчь Сергей Вадимович БОРОЗДИН также выразил поздравления для своих сограждан:

«Уважаемые керчане и гости города! Поздравляю вас с днем Государственного флага Российской Федерации. Под российским триколором наши спортсмены, научные и культурные деятели добиваются больших успехов, прославляя государство на международных аренах. Государственный флаг символизирует прошлые и нынешние победы наших соотечественников в различных сферах, нашу историю и великие наши традиции. Он придает особую торжественность важным событиям, укрепляет патриотический дух и веру в будущее. Россия – независимая и сильная страна. Быть достойным гражданином своей страны – значит, уважительно относиться к ее символике, беречь свою родину и вносить свой вклад в ее развитие. Пусть под государственным флагом наша земля процветает, живет в мире, единстве и дружбе. Я желаю вам, друзья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, стабильности и достатка. Любите и гордитесь своей страной. Счастья, благополучия вам и вашим семьям».

После выступления одного из творческих коллективов города и заключительного слова ведущих мероприятия, было объявлено о продолжении празднования дня Государственного флага Российской Федерации сегодня вечером:

в 17-30 в сквере Славы состоится торжественная встреча делегации юнармейцев г. Новоалександровска Ставропольского края;

с 18 до 20 00 на площади Ленина пройдёт праздничная концертная программа, посвященная празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Администрация города поздравила керчан с днем Государственного флага

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