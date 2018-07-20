Администрация Керчи ищет нового предпринимателя для буфета

Объявлен аукцион на право заключения договора аренды в здании Администрации Керчи.

Администрацией города Керчи Республики Крым объявлен аукцион на право заключения договора аренды имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а именно: нежилые помещения общей площадью 251,9 кв.м., расположенные по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 17. Целевое назначение – общественное питание.

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Срок аренды – 360 дней. Начальная цена предмета аукциона является размером ежемесячной арендной платы и составляет 19 624,58 руб. без учета НДС.

Прием заявок осуществляется до 06.08.2018 года.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 406 – отдел проведения торгов, тел: 2-04-87.

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