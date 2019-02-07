Администрация Керчи ищет владельцев заброшенных объектов

На территории города выявлены несколько «бесхозных» нестационарных объектов, владельцы которых разыскиваются службами администрации города уже давно и безуспешно.

В результате безрезультатных поисков, Управлением муниципального контроля администрации города Керчи было принято решение о демонтаже (сносе) шести нестационарных объектов, расположенных по улице Фурманова, в районе дома №11 и по улице Льва Толстого, в районе дома №177.

Информация об этом размещена на официальном сайте города Керчи.

«Решено снести четыре объекта по улице Фурманова – это четыре заброшенных контейнера для грузоперевозок, и два объекта на улице Толстого – это два грузовых автомобиля в разобранном состоянии. Эти объекты уже длительное время находятся по указанным адресам, но их владельцы до сих пор не объявились», — сообщили в пресс-службе администрации Керчи журналистам КерчьИНФО.

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На сайте администрации указан телефон, по которому владельцы указанных объектов могут связаться с Управлением муниципального контроля.

«Владельцам указанных объектов установлен срок для добровольного демонтажа объектов и приведения мест размещения объектов в первоначальное состояние. Если в течение семи дней после даты извещения о демонтаже объект не будет снесен владельцем в добровольном порядке, то объект будет демонтирован уполномоченным органом. При этом расходы, связанные с проведением работ по демонтажу и дальнейшему хранению объекта, будут возложены на владельца нестационарного объекта», — предупреждает Управление муниципального контроля.

Кроме того, представители пресс-службы сообщили, что Управление неоднократно размещало объявления о розыске владельцев «бесхозных» объектов, и розыск безответственных хозяев ведется до сих пор.