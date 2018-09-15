Администрацию города обязали предоставить помещения для работы участковых полиции

Керченская прокуратура через суд обязала администрацию города предоставить помещения для работы участковых полиции. Об этом пишут на официальном сайте прокуратуры Республики Крым.

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«Установлено, что Управление МВД России по г. Керчи неоднократно обращалось в администрацию г. Керчи о выделении служебных помещений под участковые пункты полиции в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Керченский прокурор обратился в суд, с заявлением о возложении на администрацию города обязанности выделить служебные помещения под участковые пункты полиции. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме и обязал администрацию города предоставить два служебных помещения для участковых.

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