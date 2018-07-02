Аэродром «Керчь» заработал по прямому назначению

Аэродром «Керчь», ранее служивший накопителем для грузовиков, направляющихся на паромную переправу, заработал по прямому назначению. Об этом изданию РИА Новости Крым рассказал глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

Как сообщил чиновник, аэропорт «Керчь» является муниципальным унитарным предприятием и принимает малые воздушные суда.

«Безусловно, до полноразмерного аэропорта далеко, но мы уже этот путь начали, и мы его пройдем. Через муниципально-частное партнерство планируем сделать полноценный аэропорт. Взлетно-посадочная полоса протяженностью 1600 метров и шириной 30 метров восстановлена. Осталось восстановить инфраструктуру, которая обеспечит круглосуточную работу аэропорта», — рассказалСергей БОРОЗДИН.

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По его словам, часть территории отдадут под другой проект.

«Работы ведутся, территория достаточно большая, поэтому ее часть мы решили передать филиалу парка «Патриот», на базе которого будет сделана аэротруба», — сообщил глава администрации.

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