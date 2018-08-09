Аэропорт «Керчь» объединили с предприятием «Керчьгортранс»

В зале заседаний городского совета состоялась внеочередная 97 сессия Керченского городского совета, на которой решался вопрос о присоединении МУП МОГОК Аэропорт «Керчь» к другому МУП «Керчьгортранс». Об этом сообщает пресс-служба городского совета города Керчь.

Читайте: До Керчи из нового аэропорта «Симферополь» пошли рейсовые автобусы

«Аэропорт приносит небольшую прибыль, а на сегодяшний день также лишается своего основного источника дохода — договоров с ООО «Морская дирекция» о размещении на своей территории большегрузных транспортных средств, ожидающих погрузки на паромы. В то же время «Керчьгортранс» показывает стабильную динамику увеличения прибыли. Таким образом, после объединения транспортных предприятий, финансовое положение аэропорта будет более стабильным» — рассказывает заместитель главы администрации города Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.