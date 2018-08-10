Афиша Керчи на 11-12 августа

Вот и подошла к концу еще одна рабочая неделя. Завтра в Керчи начнутся долгожданные выходные. Уже завтра керчане и гости города смогут принять участие в праздновании Дня физкультурника.

Уже традиционно команда КерчьИНФО предлагает вашему вниманию список мероприятий на эти выходные.

11 августа

9:00 – 10:00 – в конце набережной у фонтана состоится показательная практика йоги от фитнес-центра «Путь к красоте»;

11:00 — в Кафедральном Соборе Иоанна Предтечи города Керчи состоится встреча святыни;

16:30 — показательное выступление группы айкидо СК «Планета ПРОСПОРТ» возле городской набережной (детская площадка с кораблем);

16:00 – 19:00 – на баскетбольной площадке на набережной состоится первенство города Керчи «Стритбол 2018»;

Сквер мира (театр имени А.С. Пушкина)

С 18:00 – выставка прикладного искусства;

19:00 – 22:00 – концертно-игровая программа.

К сожалению в воскресенье 12 августа никаких мероприятий в городе не запланировано, но вы можете прогуляться по городу и полностью уделить этот день своим самым близким людям.

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