Афиша Керчи на 13-15 июля

В эти выходные в Керчи отметят День Металлурга. Какие еще мероприятия порадуют керчан 13-15 июля.

Впервые за долгое время керчане будут отмечать День металлурга. Готовится праздничный концерт и даже салют.

Уже традиционно команда КерчьИНФО предлагает вашему вниманию список мероприятий, которые пройдут с 13 по 15 июля.

13 июля. Пятница

19:00 — первый открытый кастинг конкурса красоты от КерчьИНФО и SMG для старшей возрастной категории. Место: летняя площадка кофейни «Кофеек»

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14 июля. Суббота

18:00 — праздничный концерт ко Дню металлурга. Место: центральная плиточная аллея городской набережной

15 июля. Воскресенье

12:00 — второй открытый кастинг конкурса красоты от КерчьИНФО и SMG для младшей возрастной категории. Место: летняя площадка кофейни «Кофеек».

15:00 — кастинг на 5 сезон Вeauty Body проекта. Место: спортивный клуб GoSport.

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