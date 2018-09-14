Афиша Керчи на 15-16 сентября

Уже завтра в городе начнутся долгожданные выходные! А это значит, что команда КерчьИНФО, уже традиционно делает для своих читателей афишу мероприятий в городе на выходные.

На этих выходных в городе планируются спортивные мероприятий, а также в поселке Героевское в пансионате Dancing Village, пройдет «Семейный пикник Эклектика».

15 августа

10:00 – на стадионе имени 50-летия Октября будет проходить турнир по единоборствам «Воин Боспора»;

10:00 – в санатории «Москва-Крым» стартует открытое первенство России среди ветеранов и всероссийский фестиваль по гиревому спорту «Крымский мост»;

11:00 – в поселке Героевское в пансионате Dancing Village начнется проведение фестиваля на берегу моря: «Семейный пикник Эклектика»;

17:00 – раздача подарков от партнеров в рамках розыгрыша ко Дню города от КерчьИНФО кофейне «Кофеек».

16 августа

10:00 – второй день проведения турнира по единоборствам «Воин Боспора»;

10:00 – завершающий день всероссийский фестиваль по гиревому спорту «Крымский мост»;

11:00 – начало второго дня фестиваля в поселке Героевское «Семейный пикник Эклектика».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.