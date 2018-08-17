Афиша Керчи на 18-19 августа

Уже буквально в течение нескольких часов рабочий день у керчан закончиться и они смогут вздохнуть с облегчением, что завтра не нужно идти на работу.

Уже традиционно команда КерчьИНФО предлагает вашему вниманию список мероприятий на эти выходные.

18 августа

17:00 – в СК «Планета ПРОСПОРТ» пройдет мастер-класс «Лидер без титула или 21 день на победу над ленью» от спецгостя, четырехкратной чемпионки Украины по бикини среди женщин, Мисс Олимпия 2018 (Spain, IFBB), Чемпионка Европы 2018 (Slovakia, WBPF), Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров.

19 августа

17:30 — Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза в котором ФК «ОКЕАН» (КЕРЧЬ) сыграет против ФК «ТСК-ТАВРИЯ» (СИМФЕРОПОЛЬ).

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