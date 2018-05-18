Афиша Керчи на 19-20 мая

Лето с каждым днем все ближе к нам. Теплая и солнечная погода располагает к долгим прогулкам по керченским улочкам, а ласковое море так и манит в свои объятия. Так и хочется расслабиться и окунуться в атмосферу релакса. На этих выходных у керчан будет такая возможность.

Будет время и для своих личных планов, и останется время на отдых на свежем воздухе. Найдутся мероприятия для всех: любителей активного времяпровождения, утонченных натур и ценителей культуры.

19 мая (суббота)

Курс осознанного родительства в Керчи: все, что нужно знать!

08.00-20.30 — Арт-пикник «Психологический Weekend» Место: п. Героевское, пансионат «Виктория»

13.00(начало) — III открытый Lasertag турнир Место: п. Подмаячный, «Прибой»

18.00 — Ночная экскурсия по крепости «Керчь» Место: КПП 2(с ул. Ульяновых)

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20 мая (воскресенье)

09.00- 18.00 — ЭКСПРЕСС КУРС выходного дня! «Мастер маникюра для себя» Место: Керчь, ул. М.Еременко 11-в УЦИК «СТИЛЬиЯ»

08.00-18.00 — Арт-пикник «Психологический Weekend» Место: п. Героевское, пансионат «Виктория»

с (продолжение)9.00-22.00 — III открытый Lasertag турнир Место: п. Подмаячный, «Прибой»

17.00 — Футбольный матч ФК «ЕВПАТОРИЯ» – ФК «ОКЕАН» Место: г. Евпатория СК «Арена-Крым»

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