Афиша Керчи на 21-22 июля

Сегодня в Керчи наступили долгожданные выходные. В эти дни керчане и гости города смогут наблюдать за военно-исторической операцией Керченский Десант «Дорога мужества», а также смогут побывать на сельскохозяйственной ярмарке на которой можно будет приобрести продукцию местных производителей.

21 июля

7:00 до 16:00 — сельскохозяйственная ярмарка «Выходного дня» пройдет в районе Аршинцево по улице Орджоникидзе (площадь перед ДК «Корабел»).

15:00 — дополнительный кастинг проекта Вeauty Body в GO!SPORT.

22 июля

6:00 — форсирование пролива с берега станицы Тамань которое завершится выходом на берег на Керченском полуострове в городе Керчь, район Героевское (ранее посёлок Эльтиген), Республика Крым, и возложением цветов к братской могиле.

12:00 – пройдет блицтурнир по шахматам, посвященный Дню шахмат. Место проведения: ресторан «На Дворянской», ул. Театральная 37.

14:00 — бронеавтомобили выдвинутся на гору Митридат, где состоится экспозиция техники и возложение венков к мемориалу воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

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