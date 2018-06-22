Афиша Керчи на 23–24 июня

Завтра в Керчи наступят долгожданные выходные. Самое время понежиться на солнышке, насладиться шумом прибоя и провести время с близкими.

Однако для тех, кто предпочитает отдыхать активно, посещать мероприятия и находиться в центре событий, редакция КерчьИНФО подготовила традиционную еженедельную афишу.

23 июня (суббота)

11:00 — авторский семинар Елены Акименко по плетению мандалы «ДРЕВО РОДА». Место: Центр Семейного Развития ProFamily (пер. Сенной, 11)

24 июня (воскресенье)

11:00 — авторский семинар Елены Акименко по плетению мандалы «ТИБЕТ— поток процветания». Место: Центр Семейного Развития ProFamily (пер. Сенной, 11)

18:00 — гала-концерт фестиваля-конкурса хореографии «Потоки танца». Место: площадь им. Ленина

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