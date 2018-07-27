Афиша Керчи на 28-29 июля

Завтра в Керчи начнутся долгожданные выходные. Керчане и гости нашего города смогут в эти выходные насладиться концертными программами, посвященными Дню ВМФ 2018. Также именно на эти выходные выпал день Крещения Руси.
Уже традиционно команда КерчьИНФО предлагает вашему вниманию список мероприятий на ти выходные.
28 июля
11:00 – сбор всех желающих на Крестный Ход возле Храма Иоанна Предтечи
18:00 — 19:30 – пройдет концертная программа участников акции «Дорогами Славы – наша история»
19:30 — 20:00 – торжественное открытие праздника и концерт Краснодарской государственной филармонии
21:00 — 22:00 – концертная программа кавер-группы «Наобум» из города Евпатория
22:00 – праздничный фейерверк
29 июля
В воскресенье на водной станции города Керчи пройдут следующие мероприятия:
10:00 — 11:00 – пройдет торжественная встреча ветеранов города-героя Керчи по случаю празднования Дня ВМФ:
- Торжественное поднятие флагов
- Поздравление от руководства города
- Церемония награждения
- Праздничный концерт
- Возложение венка в акватории Керченского пролива