Афиша Керчи на 30 июня и 1 июля

Завтра в Керчи наступят долгожданные выходные. В этот раз они будут праздничными.

Так, уже завтра, в субботу, в городе будут отмечать День молодежи. В связи с этим в Керчи запланировано множество праздничных мероприятий и интересных событий. Вам остается только выбрать, куда сходить.

30 июня (суббота)

На протяжении всего дня на городской набережной будут работать аниматоры и ростовые куклы. Также здесь будет действовать фотозона.

17:00 — 20:00 — Фото-квест «Добеги до финала». Место: сбор участников у Склепа Деметры.

17:00 — 19:00 — Битва водяных пистолетов «Мокрые игры. Возвращение». Место: Фонтан на набережной

19:00 – 22:00 — Рок-концерт «День «М» и Фаер-шоу от «Q-ray». Место: Зеленая зона

17:00 — 20:00 — Показательные выступления по streetworkout. Место: Баскетбольная площадка

19:30 — 20:00 — Танцевальная тренировка Zumba. Место: Водная станция

20:00 — 21:00 — Концерт «Даёшь, молодежь!», подведение итогов фото-квеста «Добеги до финала», флеш-моб «Time to shine». Место: Водная станция

21:00 — 23:00 — Дискотека «Soundshockparty». Место: Водная станция

1 июля (воскресенье)

12:00 — велозаезд. Место: площадь Ленина.

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