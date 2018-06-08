Афиша Керчи на 8–12 июня

Грядущие выходные в Керчи обещают быть насыщенными — в городе начинается фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». В программе фестиваля предусмотрено большое количество интересных мероприятий.

Помимо этого, 12 июня (в будущий вторник) в городе, как и во всей стране, будут отмечать День России.

В связи с праздниками афиша Керчи на этой неделе обещает быть наполненной яркими событиями.

8 июня (пятница)

14:00 — Музыкальная страница. Мастер-класс для учащихся и педагогов музыкальных школ г. Керчи проводит Лауреат и дипломант Международных конкурсов Елена ГАПОНЕНКО (фортепиано, виолончель) (г. Кёльн, Германия). Место: Городской культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6, малый зал, 4 этаж)

16:30 — Музейная страница. Выставка «ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ: ОХОТА. ВОЙНА. ИСКУССТВО» Свердловского областного краеведческого музея. Место: Историко-археологический музей (ул. Свердлова, 22)

17:00 — Мастер-класс по обработке фотографий. Преподаватель — Аня Пирожкова. Место: Керчь, пер. Сенной, 11

17:30 — Музейная страница «Введение в античность». Выставки Александра МАКСИМЕНКО, Светланы БОРОЗЕНЦЕВОЙ и др. членов Новороссийского фотоклуба «ЭХО». Место: Картинная галерея (ул. Театральная, 36)

18:00 — Исторический квест для молодежи. Место: Площадь им. В.И. Ленина, городская набережная

18:30 — Музыкальная страница. Концерт Симфонического оркестра Уральского музыкального колледжа. Художественный руководитель и дирижер Андрей КОЛЯСНИКОВ (г. Екатеринбург). Место: Площадь им. В.И. Ленина

19:00 — Концерт Танцующего оркестра «УРАЛБЭНД» под руководством Александра ПАВЛОВА (г. Екатеринбург). Место: Площадь им. В.И. Ленина

19:00 — концерт группы AVERS и друзей. Место: Южный дворик

21:00 — Торжественная церемония открытия ХХ Международного фестиваля античного искусства «БОСПОРСКИЕ АГОНЫ» «СКАЗАНИЕ О ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ». Место: Гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (ул. Н. Рыбакова, 43а)

9 июня (суббота)

13:00 — Специальный психологический тренинг «Психология стройности». Место: гостиница «Мечта Тея», пер. Орджоникидзе, 5

17:00 — Музыкальная страница. Концерт Симфонического оркестра Уральского музыкального колледжа. Художественный руководитель и дирижер Андрей КОЛЯСНИКОВ (г. Екатеринбург). Солисты: студентка Уральского музыкального колледжа, лауреат всероссийских и международных конкурсов Кристина КУРВИЦ и учащиеся музыкальных школ г. Керчи: Маргарита КУПРИЯНОВА — лауреат республиканских конкурсов пианистов им. Ф. Шопена, С. Рахманинова и «Юный виртуоз» (ДШИ им. Р.В. Сердюка, фортепиано) и Николай КОБЕЦ — лауреат международных конкурсов им. В. Щелокова и Ю. Должикова (ДМШ №1, труба). Место: Городской культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6, большой зал, 2 этаж)

17:30 — Киностраница. Документальный фильм «ПУТИН» представляет режиссер, российский журналист и телеведущий, политический обозреватель ВГТРК, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей КОНДРАШОВ. Место: Кинотеатр «Украина» (ул. Советская, 11)

18:00-20:00 — Концерт творческих коллективов города. Место: площадь им. Ленина

19:00 — Концерт Танцующего оркестра «УРАЛБЭНД» под руководством Александра ПАВЛОВА (г. Екатеринбург). Место: Городская набережная, площадь возле кафе «Галеон»

19:00 — Пиратская вечеринка в честь Дня рождения La Grace «Прочь от скуки на всех парусах!». Место: La Grace

21:00 — Театр им. М.А. Булгакова (г. Москва, Россия) «АНТИГОНА», Жан Ануй, трагедия. Место: Гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (ул. Н. Рыбакова, 43а)

10 июня (воскресенье)

17:00 — Музыкальная страница. Концерт виолончельной и фортепианной музыки в исполнении лауреата и дипломанта международных конкурсов Елены ГАПОНЕНКО (г. Кёльн, Германия) ​Концерт арфистки Надежды СЕРГЕЕВОЙ, лауреата международных конкурсов, обладателя премий Правительства Москвы (г. Москва, Россия). Место: Городской культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6, малый зал, 4 этаж)

17:30 — Киностраница. Художественный фильм «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» представляет продюсер Мария ЖУРОМСКАЯ. Место: Кинотеатр «Украина» (ул. Советская, 11)

17:00-18:00 — Концерт духового оркестра лицея искусств. Место: площадь им. Ленина

18:00 — Музыкально-поэтическая программа «ШУМЯТ ЗНАМЕНА БРАННОЙ ЧЕСТИ!» Народного артиста СССР Василия ЛАНОВОГО и квартета Уральского музыкального колледжа (г. Екатеринбург). Место: Музейный дворик (ул. Свердлова, 22)

18:00 — Представление Севастопольского театра юного зрителя «Эсхил. Прометей прикованный». Режиссер-постановщик — Ольга ЯСИНСКАЯ. Художник-постановщик — Татьяна КАРАСЕВА. Место: Гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (ул. Н. Рыбакова, 43а)

18:00 — Концерт Танцующего оркестра «УРАЛБЭНД» под руководством Александра ПАВЛОВА (г. Екатеринбург). Место: Площадь им. В.И. Ленина

20:00 — Музыкально-литературный цикл «ВЕЧЕРА С ГОГОЛЕМ» Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ, актер театра и кино, телеведущий (г. Москва, Россия) «ГОГОЛЬ. ЗАВЕЩАНИЕ». Место: Городской культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6, малый зал, 4 этаж)

11 июня (понедельник)

15:00 — Музыкальная страница. Концерт Симфонического оркестра Уральского музыкального колледжа, Художественный руководитель и дирижер Андрей КОЛЯСНИКОВ (г. Екатеринбург). Солисты: лауреат и дипломант международных конкурсов Елена ГАПОНЕНКО, виолончель (г. Кёльн, Германия), лауреат международных конкурсов и премий Правительства г. Москвы Надежда СЕРГЕЕВА, арфа (г. Москва) и студентка Уральского музыкального колледжа, лауреат всероссийских конкурсов Мария КАЛУПИНА, флейта (г. Екатеринбург). Место: Городской культурный центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6, малый зал, 4 этаж)

17:30 — Киностраница. Художественный фильм «ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК»,Творческая встреча с Народным артистом России Юрием ВАСИЛЬЕВЫМ. Место: Кинотеатр «Украина» (ул. Советская, 11)

18:00 — Поэтическая программа «ПОЭЗИЯ. СВИДЕТЕЛИ» Народного артиста России Александра ГОЛОБОРОДЬКО. Место: Музейный дворик (ул. Свердлова, 22)

18:00-20:00 — Концерт ВИА «Гармония». Место: площадь им. Ленина

18:00 — Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского (г. Севастополь, Россия) «ОЧЕНЬ РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» по пьесе Эдмона Ростана «Романтики». Место: Гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (ул. Н. Рыбакова, 43а)

21:30 — Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. К.С. Станиславского (г. Караганда, Казахстан) «FEDRA. ИГРА», Сенека, трагедия. Место: Гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (ул. Н. Рыбакова, 43а)

12 июня (вторник)

Торжественные линейки в детских лагерях

Выставка прикладного искусства на площади им. Ленина

Автопробег по Крымскому мосту

12:00 — Первенство Керчи по стритболу. Место: городская набережная

15:00 — Литературная страница. Подведение итогов Литературного конкурса «НА КРЫЛЬЯХ ГРИФОНА». Презентация буклета «ХХ МГНОВЕНИЙ АНТИЧНОСТИ». Место: Картинная галерея (ул. Театральная, 36)

16:00 — Омский государственный северный драматический театр им. М.А. Ульянова (г. Тара, Россия) «ИППОЛИТ», Еврипид. Место: Центр детского и юношеского творчества (ул. Кирова, 89)

17:00-18:15 — Спортивное состязание федераций города. Место: площадь им. Ленина

17:30 — Киностраница. Художественный фильм «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 3» представляет режиссёр Александр КАРПИЛОВСКИЙ. Место: Кинотеатр «Украина» (ул. Советская, 11)

18:15-19:00 — торжественное открытие праздника и концертная программа «День России» с участием актеров театра и кино Василия ЛАНОВОГО, Александра ГОЛОБОРОДЬКО, Владимира КОРЕНЕВА, Ларисы ЛУЖИНОЙ, Юрия ВАСИЛЬЕВА, Евгения ВОСКРЕСЕНСКОГО, Константина ФРОЛОВА. Место: Площадь им. В.И. Ленина

19:00-20:00 — Праздничная программа студенческого клуба КГМТУ. Место: площадь им. Ленина

20:00-21:00 — Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье». Место: площадь им. Ленина

21:00 — Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск, Россия) «ЦАРЬ ЭДИП. ПРОЗРЕНИЕ», Софокл. Место: Гора Митридат, городище Пантикапей, «Пританей» (ул. Н. Рыбакова, 43а)

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