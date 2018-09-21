Афиша мероприятий на выходные

Наступила календарная осень, но лето не спешит сдавать свои права. После предыдущих дождливых выходных жители Керчи с нетерпением дождались возвращения тепла — «бабьего лета». Можно не только понежиться на солнышке, покупаться в море, но и посетить интересные мероприятия.
Афиша мероприятий Керчи на 22-23 сентября
В эти выходные, 22 и 23 сентября керчане и гости города смогут посетить следующие мероприятия:
Суббота, 22 сентября:
10:00 — 11:00 Многоборье КГМТУ
Место проведения: Морская база КГМТУ (остановка «Стадион» (район Аршинцево)
15:00 Футбол. Океан — Крымтеплица
Место проведения: Стадион имени 50-летия Октября
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Воскресение, 23 сентября:
09:30 Выставка голубей
Место проведения: Городская набережная
15:00 «Осень в город вошла» — творческий вечер в библиотеке имени Белинского
Место проведения: Городская библиотека имени Белинского
16:00 «Футбол VS Юмор».
Место проведения: Мини футбольное поле СК «Планета ПРОСПОРТ»