Афиша мероприятий на выходные

Наступила календарная осень, но лето не спешит сдавать свои права. После предыдущих дождливых выходных жители Керчи с нетерпением дождались возвращения тепла — «бабьего лета». Можно не только понежиться на солнышке, покупаться в море, но и посетить интересные мероприятия.

Афиша мероприятий Керчи на 22-23 сентября

В эти выходные, 22 и 23 сентября керчане и гости города смогут посетить следующие мероприятия:

Суббота, 22 сентября:

10:00 — 11:00 Многоборье КГМТУ

Место проведения: Морская база КГМТУ (остановка «Стадион» (район Аршинцево)

15:00 Футбол. Океан — Крымтеплица

Место проведения: Стадион имени 50-летия Октября

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Воскресение, 23 сентября:

09:30 Выставка голубей

Место проведения: Городская набережная

15:00 «Осень в город вошла» — творческий вечер в библиотеке имени Белинского

Место проведения: Городская библиотека имени Белинского

16:00 «Футбол VS Юмор».

Место проведения: Мини футбольное поле СК «Планета ПРОСПОРТ»

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