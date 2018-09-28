Афиша Керчи на 29-30 сентября

Вот и подходит к своему концу последняя рабочая неделя в этом месяце. Уже через два дня наступит октябрь.

Уже традиционно КерчьИНФО готовит для своих читателей афишу главных мероприятий на эти выходные.

29 сентября

11:00 – в библиотеке №1 им. О. Кошевого состоится экологическая викторина;

12:00 – в библиотеке №2 им. Н. Некрасова покажут видеоролики на тему: «Интернет – добро или зло»;

15:00 – в центральной городской библиотеке им. В.Г. Белинского пройдет поэтическая встреча посвященная Эдуарду АСАДОВУ;

17:00 – в МБУК Городской дом культуры в малом зале пройдет кукольный спектакль «Волк и лиса».

30 сентября

13:00 – в центральной детской библиотеке им. В. Дубинина пройдет информационный час «Детки в сетке»;

14:00 – в центральной городской библиотеке им. В.Г. Белинского продолжится поэтическая встреча посвященная Эдуарду АСАДОВУ;

15:00 – в библиотеке №3 им. Островского поэтический серпантин посвященный Эдуарду АСАДОВУ на тему «Сражаюсь, верую, люблю»;

15:00 – в центральной детской библиотеке им. В. Дубинина пройдет информационный час «Интересное об информации».

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