Афиша Керчи на 29-30 сентября

Вот и подходит к своему концу последняя рабочая неделя в этом месяце. Уже через два дня наступит октябрь.
Уже традиционно КерчьИНФО готовит для своих читателей афишу главных мероприятий на эти выходные.
29 сентября
11:00 – в библиотеке №1 им. О. Кошевого состоится экологическая викторина;
12:00 – в библиотеке №2 им. Н. Некрасова покажут видеоролики на тему: «Интернет – добро или зло»;
15:00 – в центральной городской библиотеке им. В.Г. Белинского пройдет поэтическая встреча посвященная Эдуарду АСАДОВУ;
17:00 – в МБУК Городской дом культуры в малом зале пройдет кукольный спектакль «Волк и лиса».
30 сентября
13:00 – в центральной детской библиотеке им. В. Дубинина пройдет информационный час «Детки в сетке»;
14:00 – в центральной городской библиотеке им. В.Г. Белинского продолжится поэтическая встреча посвященная Эдуарду АСАДОВУ;
15:00 – в библиотеке №3 им. Островского поэтический серпантин посвященный Эдуарду АСАДОВУ на тему «Сражаюсь, верую, люблю»;
15:00 – в центральной детской библиотеке им. В. Дубинина пройдет информационный час «Интересное об информации».