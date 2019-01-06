Ай-Петри – место, где нужно побывать каждому (ФОТО)

Недавно, керчанка побывала на горе Ай-Петри и привезла оттуда море положительных эмоций, а также небольшой рассказ о своих приключениях, которым и поделилась вместе с редакцией КерчьИНФО.

Читать: Керчане насладились тремя художественными выставками (ФОТО)

Девушка рассказала, что на Ай-Петри они поехали вместе с друзьями, а одной из главных причин поездки, стал снег, который не всегда есть в нашем городе.

«Поехали с друзьями на Ай-Петри посмотреть на снег и конечно покататься на сноуборде. Снега много и очень красиво. Ветра нет, большие сугробы, иногда выглядывало солнце. Как будто не Крым», — рассказала керчанка.

Она также поведала и о том, через какие трудности ей и её компании пришлось пройти.

«Когда были на вершине началась сильная метель. Местами деревья стали осыпаться чуть ли не на голову. Но это добавило еще больше задора для покорения вершин. Привезли в Керчь море эмоций и фотографий, но снега к сожалению, не удалось с собой взять», — подытожила девушка.