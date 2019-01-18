АКЦИЯ! Натяжные потолки от 340 руб. Монтаж люстры в подарок.
Звони +7(978)141-05-03,
Адрес: ул. Ворошилова 19, 2 этаж
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция на натяжные потолки — глянцевые, сатиновые и матовые потолки белого цвета от 340 руб/м.кв. (при заказе полотна площадью от 80 кв.м.).
Натяжные потолки от Компании «ТРЕНД» это отличное решение при проведении как косметического так и дизайнерского капитального ремонта.
Если Вы хотите максимально сэкономить Вы можете заказать полотна белого цвета любой фактуры: лаковые, матовые или сатиновые по одной и той же цене!
Если Вы хотите красивый необычный потолок, Вам следует рассмотреть натяжные потолки с фотопечатью, перфорацией, спайкой разных полотен или двухуровневые натяжные потолки.
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ,
ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Специалисты Компании «ТРЕНД» с удовольствием помогут Вас с выбором оптимального остекления.
Мы предлагаем варианты из разных ценовых сегментов от бюджетного до премиум.
Если Вы ставите остекление в квартиру, которую сдаете, на дачу, на которой бываете только летом или в подсобное помещение Вам вполне подойдет бюджетный сегмент.
Но, если Вы выбираете оконные конструкции в дом или квартиру в которой живете, лучше не экономить и заказать конструкции самого высокого качества.
Мы подберем Вам нужную камерность профиля и стеклопакета.
Если Вы не хотите просто белые окна, у нас широкий выбор ламинаций профиля и тонировок стеклопакетов.
Надежная немецкая фурнитура, широкий выбор подоконников и дополнительных опций для окон!
Видеоотзыв о Компании ТРЕНД
Чтобы получить консультацию, звоните +7 978 141 05 03
Примеры выполненных работ Компанией ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/portfolio
Отзывы и видео Компании ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/video
*Акция действует до 31.01.2019г
Ждем Вас по адресу:
ул. Ворошилова 19, центр УМКА, 2 этаж