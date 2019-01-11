Акция от Компании «ТРЕНД». Выиграй фотосессию от Дмитрия Дроздова ко Дню Святого Валентина!

Акция от Компании «ТРЕНД».

Выиграй фотосессию от Дмитрия Дроздова ко Дню Святого Валентина!

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Для участия нужно подписаться на наш аккаунт и аккаунт Дмитрия в инстаграм и оставить поздравление своей второй половинки в комментариях под постом с акцией!

https://www.instagram.com/trend_remont/ (trend_remont)

https://www.instagram.com/dro.z.dov_dmitriy/ (dro.z.dov_dmitriy)

Автор лучшего поздравления получит сертификат на фотосъемку от одного из лучших фотографов Керчи – Дмитрия Дроздова и сертификат от компании ТРЕНД!

Победитель будет определен 13-го февраля!!!

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https://vk.com/trend_remont_v_kerchi