Акция от Компании «ТРЕНД». Выиграй фотосессию от Дмитрия Дроздова ко Дню Святого Валентина!

Акция от Компании «ТРЕНД». Выиграй фотосессию от Дмитрия Дроздова ко Дню Святого Валентина!

Акция от Компании «ТРЕНД».
Выиграй фотосессию от Дмитрия Дроздова ко Дню Святого Валентина!
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Для участия нужно подписаться на наш аккаунт и аккаунт Дмитрия в инстаграм и оставить поздравление своей второй половинки в комментариях под постом с акцией!
https://www.instagram.com/trend_remont/ (trend_remont)
https://www.instagram.com/dro.z.dov_dmitriy/ (dro.z.dov_dmitriy)

Автор лучшего поздравления получит сертификат на фотосъемку от одного из лучших фотографов Керчи – Дмитрия Дроздова и сертификат от компании ТРЕНД!

Победитель будет определен 13-го февраля!!!

Подписывайся на нашу группу и будь в курсе всех наших акций
https://vk.com/trend_remont_v_kerchi

Компания ТРЕНД в Керчи

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